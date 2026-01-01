AngeLink and Kickstarter help you crowdfund projects, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
AngeLink VS Kickstarter
AngeLink charges 5% plus card fees while Kickstarter takes 5% plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
AngeLink and Kickstarter focus on single campaigns without raffles, auctions, or recurring giving. Zeffy offers complete fundraising tools in one place.
AngeLink provides limited chat support and Kickstarter offers only email help. Zeffy gives unlimited support with real people who understand nonprofits.
Crowdfunding platforms like AngeLink and Kickstarter focus on short-term project campaigns. Zeffy builds lasting donor relationships with recurring donations, comprehensive donor management, and year-round fundraising tools designed for nonprofit sustainability.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated training. AngeLink offers limited business-hours support, while Kickstarter only provides email help. We're here when you need us most.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, while crowdfunding platforms charge 2.9-5% plus processing fees. You keep 100% of donations with tools designed for ongoing fundraising, not just one-time campaigns.
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift, and Kickstarter takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Unlike project-based crowdfunding platforms, Zeffy offers complete nonprofit tools: recurring donations, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising. Everything you need for sustainable fundraising, not just campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
