AngeLink and Indiegogo help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Indiegogo
💸
AngeLink charges 5% platform fees plus processing costs, while Indiegogo takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
🧰
AngeLink and Indiegogo focus on crowdfunding campaigns without raffles, auctions, or memberships. Zeffy offers all fundraising tools in one platform.
🤝
AngeLink and Indiegogo provide basic campaign updates without donor management. Zeffy includes CRM tools for building lasting relationships.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus tools designed for your mission like donor management, event ticketing, and membership features that crowdfunding platforms don't offer.
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation, while Indiegogo takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of your fundraising goes directly to your cause.
Crowdfunding platforms like AngeLink and Indiegogo are designed for short-term campaigns with rewards. Zeffy supports ongoing donation collection, recurring giving, membership management, and year-round fundraising activities your nonprofit actually needs.
Crowdfunding platforms like AngeLink and Indiegogo are built for short-term campaigns with rewards. Zeffy supports year-round fundraising with donor management, recurring giving, and membership tools your nonprofit needs daily.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. AngeLink provides limited business-hours support, while Indiegogo offers basic email help. You get dedicated assistance when you need it most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
