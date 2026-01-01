AngeLink and HandUp help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS HandUp
💰
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift and HandUp takes 8% from donors. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
AngeLink and HandUp only offer basic crowdfunding campaigns. Zeffy provides raffles, auctions, events, memberships, and donor management in one platform.
🎧
AngeLink and HandUp limit support to business hours and email only. Zeffy offers unlimited support with real people who understand nonprofit needs.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, while AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation and HandUp takes 8% from donors. Plus, you get complete nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores - not just basic crowdfunding campaigns.
Yes! Unlike AngeLink and HandUp which focus only on campaign-based fundraising, Zeffy provides ongoing donation collection, membership management, event ticketing, auctions, raffles, and online stores. You get everything needed to run your nonprofit year-round.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. AngeLink and HandUp offer limited support during business hours only, with some features restricted to premium plans that cost extra.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation and HandUp takes 8% from your donors. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike AngeLink and HandUp which only handle short-term campaigns, Zeffy supports your nonprofit's daily operations with donor management, recurring donations, event ticketing, online stores, and membership tools - all in one platform at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
