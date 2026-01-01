AngeLink and GoFundMe help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your nonprofit.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS GoFundMe
💸
AngeLink charges 2.9% + 30¢ and GoFundMe takes 3% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
AngeLink and GoFundMe only handle basic crowdfunding. Zeffy offers raffles, auctions, events, memberships, and online stores all in one place.
🤝
AngeLink offers limited support and GoFundMe lacks phone support. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all donations. Unlike crowdfunding platforms that take 2.9-3% plus processing fees, Zeffy keeps 100% of your donations while offering nonprofit-specific tools like donor management, event ticketing, and membership tracking.
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation, while GoFundMe takes 3% plus card fees. Zeffy charges zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of your intended donations reach your cause.
Yes. While AngeLink and GoFundMe focus mainly on crowdfunding campaigns, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, membership management, and donor CRM - all with zero platform fees.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. While AngeLink limits support by plan tier and GoFundMe lacks phone support entirely, Zeffy provides dedicated help via phone, chat, and email to ensure your fundraising success.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns. Zeffy builds lasting relationships with donor management tools, recurring giving options, and membership features. You'll track donor history, send personalized communications, and turn supporters into long-term champions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
