AngeLink and GiveSendGo help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your nonprofit.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS GiveSendGo
💸
AngeLink charges 2.9% + 30¢ and GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧩
AngeLink and GiveSendGo focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
🤝
AngeLink provides limited support with delays and GiveSendGo offers basic email help. Zeffy gives unlimited support with real people who answer.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including events, memberships, and donor management with zero platform fees. Crowdfunding platforms charge 2.7-2.9% plus 30¢ per donation and lack essential nonprofit features.
Zeffy charges zero platform fees while crowdfunding platforms take 2.7-2.9% plus 30¢ per donation. For a $10,000 fundraising goal, you'd pay $270-290 in fees elsewhere. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
No. Crowdfunding platforms focus on single campaigns without ongoing donor management, event ticketing, or membership features. Zeffy provides a complete nonprofit solution including CRM, recurring donations, event management, and detailed reporting in one platform.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated training resources. Crowdfunding platforms offer limited support with response delays and basic help centers. You get real help when you need it, not automated responses.
Crowdfunding platforms are designed for one-time campaigns, not sustainable nonprofit growth. Zeffy offers zero fees, comprehensive donor management, recurring giving, and event tools. Build lasting relationships with supporters instead of just running isolated campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
