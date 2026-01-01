AngeLink and Givealittle help you create crowdfunding campaigns, but they charge transaction fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Givealittle
💸
AngeLink takes 2.9% + 30¢ per gift while Givealittle charges 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🎪
AngeLink and Givealittle focus on crowdfunding campaigns but lack raffles, auctions, and event ticketing. Zeffy offers all fundraising tools in one place.
☎️
AngeLink and Givealittle provide limited help center resources and basic email support. Zeffy offers unlimited live chat, phone calls, and dedicated onboarding.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees, comprehensive fundraising tools, and donor management in one place. Crowdfunding platforms charge 2.9-5% fees and lack nonprofit-specific features like tax receipts and donor CRM.
Zeffy charges zero platform fees with optional donor contributions. AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift, while Givealittle takes 5% plus card fees. For a $10,000 campaign, you'd save $290-500 with Zeffy while getting better nonprofit tools.
No. Crowdfunding platforms focus on single campaigns without ongoing donor management, event ticketing, or membership features. Zeffy provides a complete nonprofit solution with CRM, events, online stores, and peer-to-peer fundraising all in one platform.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated training. AngeLink only provides limited business hours support, while Givealittle offers basic email help without phone access or unlimited assistance.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not sustainable nonprofit growth. Zeffy provides zero-fee donor management, event ticketing, membership tools, and online stores that help you build lasting relationships and diversify revenue streams.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
