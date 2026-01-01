AngeLink and Give A Hand offer crowdfunding tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Give A Hand
💯
AngeLink and Give A Hand take 2.9% + 30¢ from every donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 raffle keeps all $1,000 for your mission.
🔧
AngeLink and Give A Hand only handle basic crowdfunding. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and donor management in one platform.
🤝
AngeLink offers limited FAQ support and Give A Hand restricts help to business hours. Zeffy provides unlimited email support and live training sessions.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus essential tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy charges zero fees on donations, while AngeLink and Give A Hand take 2.9% + 30¢ per gift. On a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $59 to fees with other platforms.
Crowdfunding platforms focus on campaigns, not ongoing nonprofit needs. They lack donor CRM, event management, membership tools, auctions, raffles, and dedicated nonprofit support that Zeffy provides.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated nonprofit expertise. AngeLink provides only basic FAQ support, while Give A Hand limits phone support to business hours only.
No. Crowdfunding platforms focus on single campaigns, not ongoing operations. You'd need separate tools for auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management that Zeffy includes.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
