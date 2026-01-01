AngeLink and FundRazr help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS FundRazr
🆓
AngeLink takes 2.9% + 30¢ per gift and FundRazr charges 5% platform fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
AngeLink and FundRazr focus on single campaigns without auctions, raffles, or membership tools. Zeffy provides everything you need for year-round fundraising in one place.
📞
AngeLink offers limited support with delays and FundRazr restricts help based on your plan. Zeffy provides unlimited support through live chat, phone, and email whenever you need assistance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and donor management - all with zero platform fees. Crowdfunding platforms charge 2.9-5% fees and lack essential nonprofit features.
Zeffy charges zero platform fees - donors have the option to leave a voluntary contribution. AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift, while FundRazr takes 5% plus card fees. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy offers complete nonprofit management including recurring donations, membership management, event ticketing, online stores, and donor CRM - all in one platform designed for your organization's growth.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources. AngeLink and FundRazr provide limited support with delays during busy periods and no phone access, leaving you stuck when you need help most.
Crowdfunding platforms like AngeLink and FundRazr are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit operations. Zeffy gives you everything you need: donor management, recurring gifts, events, and zero fees so more money goes to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice