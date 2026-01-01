AngeLink and DonorsChoose help you crowdfund for causes, but they take fees from every donation or limit you to specific projects. Zeffy gives you complete crowdfunding tools for any nonprofit cause with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Donors Choose
AngeLink charges 5% platform fees and DonorsChoose takes 1.5% plus $30 per project. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
AngeLink and DonorsChoose limit you to basic crowdfunding. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management all in one place.
AngeLink offers limited support with delays, and DonorsChoose provides basic email help. Zeffy gives you unlimited phone and email support whenever you need it.
Zeffy is 100% free for nonprofits. AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation, and DonorsChoose takes 1.5% + $30 per project. These fees add up quickly and reduce your impact. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to keep our platform free.
Unlike AngeLink and DonorsChoose that focus on single campaigns or projects, Zeffy provides year-round fundraising tools. You get donations, events, memberships, auctions, raffles, and donor management in one platform - perfect for building lasting relationships with supporters.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge fees that reduce your impact. AngeLink takes 2.9% + 30¢ per donation, and DonorsChoose charges 1.5% + $30 per project. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Yes. Unlike AngeLink and DonorsChoose that focus only on campaign-style fundraising, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. AngeLink offers limited support with delays, and DonorsChoose doesn't provide phone support. Plus, donors can leave voluntary contributions to keep Zeffy free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
