AngeLink and CrowdRise help you crowdfund for your cause, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS CrowdRise
AngeLink and CrowdRise charge 2.9% and 2.2% respectively on every donation. Zeffy charges zero fees, so your supporters' gifts go directly to your mission.
AngeLink and CrowdRise focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management all in one platform.
AngeLink and CrowdRise offer limited support with response delays. Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofit fundraising.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus complete fundraising tools like auctions, raffles, ticketing, and donor management. Crowdfunding platforms charge 2.2-2.9% fees and lack nonprofit-specific features.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. AngeLink charges 2.9% + 30¢ per transaction, while CrowdRise takes 2.2% plus card fees. For a $1,000 campaign, you'd lose $29-50 to fees with other platforms but keep everything with Zeffy.
Yes, Zeffy offers complete nonprofit fundraising beyond basic crowdfunding. You can run auctions, raffles, sell event tickets, manage memberships, process recurring donations, and track donors - all in one platform. Crowdfunding sites only handle basic campaign donations.
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and dedicated help whenever you need it. AngeLink and CrowdRise offer limited support with delays during busy times and no phone access.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit work. Zeffy handles your complete fundraising needs - from campaigns to events, memberships, and donor relationships - all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
