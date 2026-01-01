AngeLink and Crowdfunder help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
AngeLink VS Crowdfunder
AngeLink and Crowdfunder take 2.9% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
AngeLink and Crowdfunder offer basic campaign tools without auctions, ticketing, or donor management. Zeffy gives you everything nonprofits need in one place.
AngeLink and Crowdfunder limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited help whenever your team needs guidance or assistance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees, comprehensive donor management, and tools like auctions, raffles, and memberships that crowdfunding platforms don't offer.
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation, while Crowdfunder takes 1.9% + 20p plus VAT. With Zeffy's zero fees, a $10,000 fundraising campaign keeps all funds instead of losing $290+ to platform costs.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus only on campaigns, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, and peer-to-peer fundraising all in one platform.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone during business hours, plus comprehensive training resources. AngeLink and Crowdfunder offer limited support with restrictions and business-hours-only availability.
Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns. Zeffy builds lasting donor relationships with CRM tools, membership management, and recurring giving options that help your nonprofit grow sustainably year after year.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
