AngeLink and Classy both offer crowdfunding tools, but their fees can take a significant cut from every donation. Zeffy gives you everything you need to run successful crowdfunding campaigns — donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Classy
AngeLink and Classy charge 2.9-3% plus card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
AngeLink lacks auctions and ticketing while Classy missing raffles and stores. Zeffy includes everything from donation forms to event management.
AngeLink offers limited support and Classy restricts help by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no extra cost.
With Zeffy's 100% free platform, you keep every dollar donated. Crowdfunding platforms like AngeLink and Classy charge 2.9-3% plus fees, meaning a $1,000 donation costs you $30-60 in platform fees alone.
Yes, Zeffy includes event ticketing, auctions, raffles, online stores, and membership management in one platform. Crowdfunding platforms typically require separate tools for these features, adding complexity and costs.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge 2.9-3% plus fees on every donation. That means more money goes directly to your mission instead of platform costs.
Unlike crowdfunding platforms that focus on one-time campaigns, Zeffy offers complete nonprofit tools including events, memberships, and donor management - all at zero cost to your organization.
Yes, Zeffy goes beyond basic crowdfunding with event ticketing, auctions, raffles, online stores, and membership management - features that crowdfunding platforms often lack or charge extra for.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
