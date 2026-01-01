AngeLink and Chuffed help you run crowdfunding campaigns, but both charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Chuffed
💰
AngeLink charges 5% platform fees and Chuffed takes cuts from donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
AngeLink and Chuffed only handle basic crowdfunding. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
☎️
AngeLink offers limited support with delays and Chuffed lacks phone support. Zeffy provides unlimited email, chat, and phone support at no extra cost.
Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of donations. AngeLink takes 5% platform fees plus card processing costs, while Chuffed reduces your total with their platform fees. More money stays with your cause.
Your donors become part of your ongoing supporter base with built-in donor management tools. AngeLink and Chuffed end when campaigns close, but Zeffy helps you build lasting relationships for future fundraising.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while AngeLink charges 5% platform fees and Chuffed reduces your total with their fees. You keep every dollar raised for your mission instead of losing funds to platform costs.
Yes. While AngeLink and Chuffed only do crowdfunding, Zeffy provides ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management. You get everything in one platform without needing multiple tools.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. AngeLink offers limited support with delays, and Chuffed doesn't provide phone support. You get the help you need when you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
