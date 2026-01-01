Anedot and WeFund4U both help you collect donations online, but their fees can add up quickly and eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS We Fund4U
💰
Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation and WeFund4U takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Anedot and WeFund4U lack auction, raffle, and ticketing features, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🫶
Anedot limits support by plan tier and WeFund4U offers basic business-hour help. Zeffy provides unlimited support to help your small team succeed without restrictions.
Zeffy charges zero fees on donations, while Anedot takes 3.3% + 30¢ from every gift. This means more money goes directly to your cause instead of processing fees.
Zeffy offers unlimited support via email, chat, and phone calls during business hours. WeFund4U provides only basic support with limited availability and documentation.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. Both competitors lack these features or require expensive third-party integrations.
Zeffy charges zero fees on all donations. Anedot takes 3.3% + 30¢ per gift, while WeFund4U charges 5% plus card fees. For a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $33-50 to competitors.
Zeffy accepts all payment methods including ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and our tap-to-pay mobile app for events. WeFund4U only supports basic credit cards, while Anedot lacks mobile payment options.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
