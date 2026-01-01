Anedot and Vanco both offer donation tools for nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation capabilities — online giving, donor management, and fundraising tools — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Vanco
💯
Anedot and Vanco charge 2.9-3.3% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
🤝
Anedot and Vanco limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
🎟️
Anedot and Vanco only handle donations, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and memberships at no extra cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Anedot charges 3.3% + 30¢ and Vanco takes 2.9% + 30¢ per donation, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy offers unlimited email support and live chat during business hours. Unlike Anedot and Vanco who limit support to business hours only, we're here when you need us most without charging extra for better service levels.
Yes. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. Anedot and Vanco focus mainly on donations, requiring you to pay for multiple tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy helps you import your donor data seamlessly. Unlike platforms that lock you in with complex export processes, we make switching simple so you can start saving on fees immediately without losing your donor relationships.
Zeffy is completely free for nonprofits. While Anedot charges 3.3% + 30¢ and Vanco takes 2.9% + 30¢ per donation, every dollar donated goes directly to your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
