Anedot and TotalGiving both offer donation tools for nonprofits, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same fundraising features — donation forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Totalgiving
Anedot and Totalgiving charge 2.9-3.3% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 fundraiser actually raises $1,000 for your mission.
Anedot and Totalgiving require separate platforms for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising event.
Anedot and Totalgiving limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no processing fees, monthly costs, or hidden charges. Anedot takes 3.3% + 30¢ from every donation, which adds up fast. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit keeps 100% of every donation.
Unlike Totalgiving's limited payment options and plan-based support restrictions, Zeffy offers unlimited email and chat support to all users. We also support Apple Pay, Google Pay, and ACH transfers - payment methods Totalgiving doesn't offer - making it easier for donors to give.
Yes, and it's all free. While Anedot and Totalgiving focus mainly on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and membership management - all at zero cost. You get a complete fundraising toolkit without paying for multiple platforms.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. While Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation and Totalgiving passes card fees to you or your donors, Zeffy lets you keep every dollar donated. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but it's always optional.
A nonprofit raising $50,000 annually would pay over $1,650 in fees to Anedot, plus setup costs. With Totalgiving, you'd pay hundreds in processing fees or ask donors to cover them. Zeffy costs nothing - that's money you can put directly toward your mission instead of platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
