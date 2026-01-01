Anedot VS Streamlabs Charity

Streamlabs Charity

Donations Platforms Features

Simple Online Donation Forms - Anedot: Yes, Streamlabs Charity: No One-Time Giving Option - Anedot: Yes, Streamlabs Charity: Yes Recurring/Monthly Donations - Anedot: Yes, Streamlabs Charity: No

Suggested Levels & Custom Donation Amounts - Anedot: Yes Streamlabs Charity: No

Custom Forms Builder - Anedot: Yes Streamlabs Charity: No

Donate button / Donation Link - Anedot: Yes, Streamlabs Charity: No

Mobile‑Friendly Donation Experience - Anedot: No, Streamlabs Charity: No

Embeddable donation forms - Anedot: Yes Streamlabs Charity: No

Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets - Anedot: Yes Streamlabs Charity: No

Secure Payment Processing - Anedot: Yes, Streamlabs Charity: Yes

Pricing

Anedot: 3.3% + 30¢ card fees per gift
Streamlabs Charity: N/A - No pricing information available

Processing fees
Anedot: 3.3% + $0.30 - Pricing varies by plan.
Streamlabs Charity: 2.9% + $0.30 per transaction

Platform fees
Anedot: $0 - no platform fees
Streamlabs Charity: 0%

Monthly fees
Anedot: $0/month - no contracts, no hidden fees, no setup fees, no integration fees
Streamlabs Charity: N/A - No pricing information available

Value for money
Anedot: 4.7
Streamlabs Charity: 4

Features

Anedot: 4.7/5 - Solid donation processing, but requires add-ons for events and auctions.
Streamlabs Charity: 4.1/5 - Live-streaming focused. Limited features for nonprofits beyond basic donations.

Donations
Anedot: Anedot offers donation processing with customizable forms and recurring giving options, but charges processing fees on every transaction which can add up quickly for nonprofits on tight budgets.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity focuses on live streaming donations with basic donation forms. Limited customization and nonprofit-specific features compared to dedicated platforms.

Ticketing
Anedot: Anedot does not provide event ticketing capabilities - nonprofits need to use separate platforms for selling event tickets, creating extra complexity and costs.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software to sell event tickets and manage attendee registration.

Peer-to-Peer Fundraising
Anedot: Anedot provides peer-to-peer fundraising tools that allow supporters to create their own fundraising pages, though setup can be complex for smaller organizations.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers basic peer-to-peer fundraising through streaming integrations. Limited campaign management and supporter engagement tools for nonprofits.

Auctions
Anedot: Anedot does not include auction functionality, so nonprofits must use additional platforms to run silent or live auctions, increasing their technology costs and complexity.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles
Anedot: Anedot lacks built-in raffle functionality, requiring nonprofits to manage raffles through third-party tools or manual processes that don't integrate with their donation system.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't support raffle functionality. You'd need third-party raffle tools and manual processes to track entries and winners.

Online store
Anedot: Anedot does not offer online store features for selling merchandise or products, limiting revenue opportunities for nonprofits looking to diversify their income streams.
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't include online store capabilities. You'd need separate e-commerce software to sell merchandise or products for fundraising.

Memberships
Anedot: Limited membership tools - basic recurring donation setup without dedicated membership management features
Streamlabs Charity: Not available - Streamlabs Charity focuses on one-time donations and doesn't offer membership management tools

Donor Management/CRM
Anedot: Basic donor tracking with limited customization options for managing supporter relationships
Streamlabs Charity: Limited donor tracking - basic donation history but lacks comprehensive donor relationship management tools

Emails & Newsletter
Anedot: No built-in email marketing - requires third-party integrations for donor communication and newsletters
Streamlabs Charity: Basic donor communication tools only - no dedicated newsletter or email marketing features for ongoing engagement

Payment Processing
Anedot: Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees that reduce your fundraising impact
Streamlabs Charity: Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees that reduce your fundraising impact

Payment methods

Anedot: Credit cards and bank transfers, but no tap-to-pay app for events
Streamlabs Charity: Basic card processing only, no digital wallets or ACH

Credit Card Payments
Anedot: Yes - Processes all major credit cards with competitive nonprofit rates
Streamlabs Charity: Supported - Accepts credit and debit card donations through their livestream platform

Apple Pay & Google Pay
Anedot: Yes - Supports mobile wallet payments including Apple Pay and Google Pay
Streamlabs Charity: Not supported - Limited to basic card processing without digital wallet integration

ACH / Bank Transfers
Anedot: Yes - Accepts bank transfers and ACH payments for recurring donations
Streamlabs Charity: Not supported - Streamlabs Charity focuses on livestream donations, not traditional ACH bank transfers

Tap to Pay App
Anedot: No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person events
Streamlabs Charity: Not supported - Designed for online streaming donations, not in-person payment collection

Customer Support

Anedot: 4.7/5
Streamlabs Charity: 4.1/5 Unlimited Support
Anedot: Anedot limits support access based on subscription tier, with premium support for higher plans
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides standard support but may have limitations on response times

Phone Support / Office Hours
Anedot: Anedot offers phone support during standard business hours for qualifying plan subscribers
Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers limited phone support during standard business hours

Webinars
Anedot: Anedot provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides occasional training sessions and educational webinars for users

Help Center
Anedot: Anedot maintains a knowledge base with articles, guides, and FAQs for self-service support Streamlabs Charity: Streamlabs Charity maintains a help center with articles and guides for common questions

Email
Anedot: Anedot offers email support during business hours with response times varying by plan level Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team
Anedot: Support access varies by plan level with phone help for qualifying subscribers only
Streamlabs Charity: Standard support with limited phone access and potential response time delays