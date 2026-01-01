Anedot and SecureGive both charge fees that reduce your donations — Anedot takes 2.9% + $0.30 per transaction, while SecureGive charges 2.9% + $0.30 plus monthly fees. Zeffy covers all donation processing costs so you keep 100% of every gift, with the same professional tools for online giving, donor management, and campaign tracking.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Secure Give
Anedot and SecureGive charge 2.9-3.3% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
While Anedot and SecureGive require separate platforms for auctions, raffles, and ticketing, Zeffy includes everything you need for complete fundraising.
Unlike Anedot and SecureGive's limited business-hour support, Zeffy offers unlimited help whenever your team needs assistance with campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation, which adds up quickly and reduces your impact.
Unlike SecureGive, Zeffy offers unlimited support and doesn't charge processing fees. Your donors can leave voluntary contributions to cover costs, keeping 100% of donations for your mission.
Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and online stores - all at zero cost. Both competitors charge fees and require separate platforms for these fundraising activities.
With Anedot's 3.3% + 30¢ fees, a $10,000 monthly donation total costs you $360 in fees. Zeffy keeps 100% of donations for your mission, saving you thousands annually.
SecureGive charges $149 monthly plus processing fees, costing over $1,800 yearly before donations. Zeffy offers the same features at zero cost with unlimited support.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
