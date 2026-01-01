Anedot and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Anedot VS Raise Donors
Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation plus monthly fees. RaiseDonors takes standard processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Anedot lacks auctions, raffles, and stores. RaiseDonors missing ticketing and memberships. Zeffy includes everything you need for fundraising in one platform.
Anedot and RaiseDonors limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support whenever you need help.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Anedot takes 3.3% + 30¢ from every donation, while RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of donations go directly to your mission.
Yes, Zeffy provides everything you need in one platform: donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. Unlike Anedot and RaiseDonors that only handle donations, you won't need multiple tools or pay extra fees for different fundraising activities.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees, transaction fees, or monthly charges. While Anedot charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, and RaiseDonors has standard processing fees, Zeffy keeps every dollar of your donations working for your cause.
Unlike Anedot and RaiseDonors that focus only on donations, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. You get everything you need in one platform without paying extra for additional features.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources to all users at no cost. While competitors like RaiseDonors limit phone support to premium plans and Anedot restricts support to business hours, we're here to help your nonprofit succeed without charging for assistance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
