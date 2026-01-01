Anedot and GiveWP both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Give WP
💸
Anedot charges 3.3% + 30¢ per gift and GiveWP takes 2.9% + 30¢ plus gateway fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
While Anedot lacks auctions and raffles and GiveWP requires multiple plugins, Zeffy includes everything in one platform that works right out of the box.
📞
Anedot limits support by plan tier and GiveWP offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation and GiveWP charges 2.9% + 30¢ plus gateway fees, Zeffy keeps every dollar of your donations. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no cost. Anedot limits support by subscription tier, and GiveWP only provides WordPress-focused email support with no phone help. You get better support without paying extra fees.
Yes, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform at zero cost. Anedot and GiveWP lack many features like auctions and raffles, forcing you to pay for multiple separate tools.
Zeffy is completely free for nonprofits. Anedot charges 3.3% + 30¢ per donation, and GiveWP charges 2% plus card processing fees. On a $1,000 donation, you'd pay $63 to Anedot or $59 to GiveWP, but keep the full $1,000 with Zeffy.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, memberships, and online stores at no cost. Anedot and GiveWP lack these features, forcing you to buy separate tools. With Zeffy, you get everything in one platform without paying multiple vendors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice