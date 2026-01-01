Anedot charges processing fees and FundScrip takes a percentage of every gift card purchase. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Fund Scrip
💯
Anedot and FundScrip take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
Anedot and FundScrip require multiple platforms for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything in one system.
🤝
Anedot and FundScrip limit support to business hours. Zeffy offers unlimited help whenever you need it, not just 9-to-5.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. Anedot takes 3.3% + 30¢ from each donation, which adds up quickly. Plus, Zeffy includes unlimited support and features like event ticketing and online stores at no extra cost.
While FundScrip focuses only on gift card fundraising, Zeffy offers a complete fundraising platform with donations, events, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one place with zero fees, instead of managing multiple tools.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform. You also get unlimited support, built-in CRM, email marketing, and event management without paying extra.
Zeffy charges zero fees on donations, so every dollar goes to your cause. Anedot takes 3.3% + 30¢ per gift, and FundScrip charges 2.5% on gift card sales. With Zeffy, a $1,000 donation stays $1,000 for your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, online stores, and built-in email marketing. Anedot and FundScrip require multiple tools for these features, creating extra costs and complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice