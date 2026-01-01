Anedot and Fundraise Up both offer donation tools for nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation capabilities — customizable forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Fundraise Up
Anedot charges $10+ monthly fees plus 3.3% transaction costs. Fundraise Up adds subscription fees on top of processing. Zeffy charges zero platform fees.
Anedot lacks auctions, raffles, and ticketing. Fundraise Up missing auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform.
Anedot and Fundraise Up limit support by plan level with business-hour restrictions. Zeffy provides unlimited email and chat support for everyone.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. While Anedot charges 3.3% + 30¢ per gift and Fundraise Up gates support behind expensive tiers, Zeffy keeps every dollar donors give for your cause.
Zeffy provides unlimited email, phone, and chat support to all users at no cost. Unlike Fundraise Up which restricts phone support to higher-tier plans or Anedot's limited business-hour support, we're here when you need us most.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores - all in one platform. Unlike Anedot and Fundraise Up which require multiple tools, Zeffy covers everything your nonprofit needs.
With Anedot's 3.3% + 30¢ fees and Fundraise Up's 4% platform fees, a $10,000 fundraising goal costs you $330-400 in fees. Zeffy keeps that money for your mission instead, funded by donors' optional contributions.
Zeffy makes switching simple with data import tools and migration support. Unlike competitors that lock you into expensive contracts, we help you move your donor information seamlessly at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
