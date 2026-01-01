Anedot and Donately both offer donation forms and fundraising tools, but they charge platform and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Donately
💯
Anedot and Donately charge 2.9-3.3% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
🧰
While Anedot and Donately focus only on donations, Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores so you can fundraise your way.
💬
Anedot and Donately limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy charges zero fees on donations, while Anedot takes 3.3% + 30¢ from every gift plus monthly fees starting at $25. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support to all users regardless of plan level. Unlike Donately's tiered support where priority help goes to top-tier users, every nonprofit gets the same quality assistance when they need it.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. Unlike Anedot and Donately which focus mainly on donations, you get complete fundraising tools without needing multiple platforms.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations. While Anedot takes 3.3% + 30¢ per gift plus monthly fees, and Donately charges 4% plus card fees, Zeffy lets 100% of donations reach your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
A nonprofit raising $10,000 monthly would save over $4,000 annually with Zeffy versus Anedot, and over $4,800 versus Donately. These savings add up to real impact for your programs and beneficiaries instead of platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
