AlumnIQ focuses on higher education while Virtuous serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Virtuous
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ and Virtuous require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run campaigns without juggling multiple platforms.
AlumnIQ and Virtuous require contracts and setup fees before you can start. Zeffy lets you create donation forms and launch campaigns in minutes, completely free.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and focuses mainly on alumni engagement for higher education. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. You get donor tracking, communication tools, and fundraising features without the hefty transaction costs.
Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction and targets major gift prospects. Zeffy provides the same donor management capabilities with zero platform fees. You can track donors, send communications, and process gifts without paying subscription costs or transaction fees.
Unlike AlumnIQ and Virtuous that require separate tools for events, auctions, and peer-to-peer campaigns, Zeffy includes everything in one platform. You get donor management, online donations, event ticketing, auctions, raffles, and memberships - all with zero platform fees.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and targets higher education alumni. Virtuous charges monthly fees plus transaction costs and focuses on major donors. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so every dollar donated stays with your mission.
Traditional donor management platforms charge hefty fees and require multiple tools for events, auctions, and campaigns. Zeffy includes donor tracking, online giving, event ticketing, auctions, and memberships in one platform with zero fees. You save money and time.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
