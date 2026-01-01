AlumnIQ and Veracross help schools manage alumni and donor relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school's mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Veracross
AlumnIQ and Veracross charge 3% per gift plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ serves alumni relations and Veracross manages school data. Zeffy gives you donation forms, donor stewardship, and fundraising tools designed for nonprofits.
AlumnIQ and Veracross track relationships but lack fundraising features. Zeffy combines donor management with donation processing, so you can engage supporters and collect gifts in one place.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, eating into your donations. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar goes to your mission. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Veracross charges monthly fees plus card fees and focuses on school administration, not nonprofit needs. Zeffy offers dedicated fundraising tools built for nonprofits at zero cost, helping you raise more without platform fees.
Yes. While AlumnIQ and Veracross focus on educational institutions, Zeffy is built specifically for nonprofits. We offer donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and auctions - all free with no hidden costs.
AlumnIQ and Veracross are built for schools, not nonprofits. They charge 3% per gift plus monthly fees, eating into your donations. Zeffy offers complete donor management built for nonprofits at zero cost, so every dollar stays with your mission.
Traditional donor management platforms take 3-5% of every donation through platform fees. Zeffy is 100% free with no hidden costs. Track donors, send thank-you emails, and manage relationships without losing money to fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
