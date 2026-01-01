Veracross

Pricing

Processing fees

3%

transaction fees (1.99% + $0.49 per transaction mentioned in some sources)

2.85%

plus 30 cents per transaction for credit card; ACH payments are free

Platform fees

N/A

Contact for pricing – no public pricing available

$55

$20 contract fee for 2 payment plans; $0 contract fee if pay in full by June 1, 2023

Monthly fees

N/A

Contact for pricing – no public pricing available

N/A

No pricing information available

Value for money

4.7/5

N/A

Features

4.7/5

Strong alumni tool, but may feel complex for smaller nonprofits without training.

3.9/5

Built for schools, not fundraising. Requires separate tools and manual workarounds.

Donations

Basic donation tracking and reporting within donor profiles, but lacks dedicated donation forms or payment processing capabilities

Veracross focuses on school data management rather than donation processing. Limited online giving tools compared to dedicated fundraising platforms.

Ticketing

No event ticketing system - AlumnIQ focuses on donor relationships rather than event management and ticket sales

Basic event management exists but limited ticketing capabilities compared to dedicated event platforms. No advanced ticket types or pricing.

Peer-to-Peer Fundraising

Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly supports alumni network connections rather than campaign-based fundraising

Veracross doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. No tools for supporters to create their own fundraising pages.

Auctions

AlumnIQ doesn't offer auction functionality - it focuses on donor management and alumni engagement rather than fundraising events

Veracross doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles

No raffle or lottery management features - the platform doesn't include event-based fundraising tools

No raffle or lottery functionality available. You'd need separate software to manage ticket sales and winner selection.

Online store

No online store or merchandise selling features - AlumnIQ is built for relationship management, not e-commerce

No built-in online store capabilities. You'd need to integrate third-party e-commerce solutions to sell merchandise or event items.

Memberships

AlumnIQ focuses on alumni engagement and membership tracking for educational institutions, but lacks flexible membership tiers and automated renewal features that smaller nonprofits need.

Veracross focuses on school enrollment and student records rather than nonprofit membership management. Limited tools for member retention and engagement.

Donor Management/CRM

AlumnIQ excels at alumni relationship management for schools but may be overly complex for smaller nonprofits who need simple donor tracking and engagement tools.

Built for student information management, not donor relationships. Missing key fundraising features like gift tracking, donor segmentation, and campaign management.

Emails & Newsletter

AlumnIQ includes basic email communication tools for alumni outreach, but limited newsletter templates and segmentation options compared to dedicated nonprofit solutions.

Limited communication tools focused on parent-teacher messaging. Not built for donor newsletters, fundraising campaigns, or volunteer coordination.

Payment Processing

AlumnIQ processes donations and payments but charges transaction fees on top of payment processor fees, reducing the funds that reach your nonprofit's mission.

AlumnIQ processes donations and payments but charges transaction fees on top of payment processor fees, reducing the funds that reach your nonprofit's mission. Not built for donor newsletters, fundraising campaigns, or volunteer coordination.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">AlumnIQ processes donations and payments but charges transaction fees on top of payment processor fees, reducing the funds that reach your nonprofit's mission.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">AlumnIQ processes donations and payments but charges transaction fees on top of payment processor fees, reducing the funds that reach your nonprofit's mission.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods

No payment processing - built for alumni engagement only

No payment processing - school management system only

Credit Card Payments

Not supported - AlumnIQ is designed for alumni relations and event management, not payment processing

Not supported - Veracross is a school information system, not a payment platform

Apple Pay & Google Pay

Not supported - AlumnIQ specializes in higher education engagement tools, not payment solutions

Not supported - Veracross doesn't offer payment processing capabilities

ACH / Bank Transfers

Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement and events, not payment processing

Not supported - Veracross focuses on school management, not payment processing

Tap to Pay App

Not supported - AlumnIQ is built for alumni connections and events, not payment collection

Not supported - Veracross is designed for school administration, not mobile payments

Customer Support

4.7/5

3.9/5

Unlimited Support

AlumnIQ offers tiered support based on subscription level

Veracross offers tiered support based on subscription level, not unlimited

Phone Support / Office Hours

AlumnIQ provides phone support during standard business hours

Veracross provides phone support during standard business hours

Webinars

AlumnIQ offers periodic training sessions and product demos for users

Veracross offers training webinars and educational sessions for users

Help Center

AlumnIQ maintains a knowledge base with articles and guides

Veracross maintains a comprehensive help center with documentation and guides

Email

AlumnIQ provides live chat support during business hours

Veracross provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team

Support access depends on subscription tier with business-hours phone and chat help

Tiered support model with phone and chat limited to business hours only src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">AlumnIQ offers periodic training sessions and product demos for users</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Veracross offers training webinars and educational sessions for users</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">AlumnIQ maintains a knowledge base with articles and guides</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Veracross maintains a comprehensive help center with documentation and guides</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">AlumnIQ provides live chat support during business hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Veracross provides live chat support during business hours</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access depends on subscription tier with business-hours phone and chat help</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Tiered support model with phone and chat limited to business hours only</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>