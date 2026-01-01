AlumnIQ and Tessitura help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Tessitura
💸
Skip the fees and complexity that drain your budget
💯
AlumnIQ takes 3% plus card fees from every gift, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions and raffles, Tessitura requires separate software for peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything you need in one platform.
🚀
AlumnIQ needs complex setup, Tessitura requires technical expertise for smaller teams. Zeffy works right out of the box with simple, clear tools.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You keep every dollar donated and get built-in payment processing, online donations, and donor management without the complexity or costs.
Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees and requires technical expertise. Zeffy is completely free with no monthly fees, setup costs, or technical barriers. Perfect for small nonprofits who need simple, effective donor management.
Yes, plus more. Zeffy tracks donor history, manages relationships, processes payments, and runs campaigns all in one free platform. Unlike AlumnIQ or Tessitura, you get complete fundraising tools without paying thousands in fees.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. While AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, Zeffy tracks donor history, processes payments, and manages relationships for free. You keep 100% of donations.
Tessitura costs $8,000+ monthly and requires technical expertise. Zeffy offers powerful donor tracking, payment processing, and relationship management completely free. Perfect for nonprofits who need results without the complexity or cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
