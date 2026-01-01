AlumnIQ focuses on higher education alumni engagement while ProDon offers donor management for all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides complete donor management, donation processing, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Alumn IQ VS Pro Don
AlumnIQ and ProDon charge transaction fees plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ and ProDon focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes everything you need for events and campaigns.
AlumnIQ and ProDon require complex technical setup and ongoing contracts. Zeffy gets you fundraising in minutes with no long-term commitments.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost - no monthly fees, no transaction charges. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while ProDon stacks monthly fees on top of card processing costs. Keep 100% of donations.
Yes. Zeffy includes donor CRM, online giving, event ticketing, auctions, raffles, and online stores in one platform. AlumnIQ and ProDon focus only on donor data, requiring separate tools for actual fundraising activities.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike AlumnIQ's 3% per gift fees or ProDon's stacking monthly and card fees, you keep every dollar donated while getting complete CRM, online giving, and automated receipts.
Zeffy includes built-in payment processing for all major credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. AlumnIQ and ProDon require third-party processors with additional fees, creating extra costs and complex setup for your donation collection.
Zeffy provides complete fundraising tools including peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores - all free. AlumnIQ and ProDon focus mainly on donor data but lack these essential fundraising features nonprofits need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
