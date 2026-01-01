AlumnIQ serves higher education and Planning Center focuses on churches, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, event ticketing, and fundraising tools with zero fees — so every donation stays with your mission whether you're engaging alumni or congregation members.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Planning Center
💯
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, and Planning Center charges monthly fees plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
AlumnIQ and Planning Center require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🤝
AlumnIQ and Planning Center limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited help to every organization, regardless of donation volume or budget.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and Planning Center charges monthly fees plus card fees. You keep every dollar donated to your cause.
Yes. While AlumnIQ and Planning Center focus mainly on donor data, Zeffy provides complete fundraising tools including online donations, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost, while both AlumnIQ and Planning Center limit support based on your plan tier. Get the help you need without paying more for premium support.
Zeffy is 100% free with zero platform fees. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while Planning Center charges monthly fees plus card fees per gift. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, but every dollar of your donations stays with your nonprofit.
Unlike AlumnIQ and Planning Center that focus only on donor data, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools. Track donors, process donations, run events, and manage campaigns all in one place without paying platform fees or monthly subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
