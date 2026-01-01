AlumnIQ focuses on higher education while LiveImpact serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation processing, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Live Impact
💰
AlumnIQ takes 3% plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. LiveImpact missing peer-to-peer and events. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
AlumnIQ limits contact frequency, LiveImpact restricts support access. Zeffy offers unlimited help whenever you need guidance.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift and LiveImpact costs $150/month plus fees. You keep every dollar donated and get complete CRM tools built specifically for nonprofits.
Unlike AlumnIQ and LiveImpact which lack integrated payment processing, Zeffy handles all major payment methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. No need for separate payment systems.
Yes, Zeffy combines donor management, online donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and memberships in one platform. Unlike AlumnIQ or LiveImpact, you get everything without paying platform fees.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, while AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees and LiveImpact charges $150/month plus processing fees. Your donors' contributions stay with your mission instead of paying platform costs.
Zeffy includes built-in payment processing for all major methods, plus event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. AlumnIQ and LiveImpact lack these features, requiring separate tools and manual data syncing.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
