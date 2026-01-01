LiveImpact

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
3% - 3% per gift plus card fees
$150/month - $150/month plus card fees per gift
Processing fees: 3% - transaction fees (1.99% + $0.49 per transaction mentioned in some sources)
Processing fees: 1.99% + $0.49 - per credit card transaction; alternatively reported as 2.9% + $0.30 per transaction on some sources
Platform fees: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Platform fees: $0 - No platform transaction fees (included in monthly subscription)
Monthly fees: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Monthly fees: $150/month - Starting price for Fundraising & Donor Management Starter plan, billed annually; higher-priced plans available
Value for money: 4.7/5

Features: 4.7/5 - Strong for alumni, but needs add-ons for fundraising events and online giving.
Features: 4.7/5 - Solid donor CRM, but transaction fees and missing tools require piecing together solutions.
Donations: Basic donation tracking and reporting - designed more for recording gifts than processing online donations
Donations: LiveImpact focuses on donor management and CRM features but charges processing fees on donations, reducing your fundraising impact.
Ticketing: No ticketing system - focuses on donor management rather than event registration and sales
Ticketing: LiveImpact doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing platforms and manual donor data synchronization.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer features - some alumni networking tools but no dedicated fundraising campaigns
Peer-to-Peer Fundraising: LiveImpact lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate platforms and complex data syncing for donor management.
Auctions: No auction functionality - AlumnIQ focuses on donor management and alumni engagement, not fundraising events
Auctions: LiveImpact doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles: No raffle functionality - AlumnIQ doesn't include event-based fundraising tools
Raffles: LiveImpact doesn't support raffle functionality. You'd need external raffle tools and manual processes to track donor participation.
Online store: No online store capabilities - AlumnIQ is built for donor relationships, not selling products
Online store: LiveImpact doesn't provide e-commerce functionality. You'd need third-party store solutions and manual donor data integration.
Memberships: AlumnIQ focuses on alumni engagement rather than general membership management. Limited tools for recurring membership fees and member communications outside of alumni context.
Memberships: LiveImpact offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM: Strong alumni database management with giving history tracking. Built specifically for educational institutions and alumni relations rather than general nonprofit donor management.
Donor Management/CRM: Strong donor database with contact management and giving history tracking, though reporting capabilities are limited compared to dedicated CRM solutions.
Emails & Newsletter: Email marketing tools designed for alumni outreach. Limited segmentation options and basic templates focused on alumni engagement rather than broader donor communications.
Emails & Newsletter: Includes email marketing tools for donor communication but requires separate integrations for advanced segmentation and automated campaign workflows.
Payment Processing: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs.
Payment Processing: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments: Not supported - AlumnIQ is a donor management platform without integrated payment processing
Credit Card Payments: Not supported - LiveImpact is a donor management platform without built-in payment capabilities
Apple Pay & Google Pay: Not supported - AlumnIQ doesn't offer payment processing capabilities
Apple Pay & Google Pay: Not supported - LiveImpact doesn't offer payment processing features
ACH / Bank Transfers: Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement and events, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - LiveImpact focuses on donor engagement and stewardship, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - AlumnIQ is designed for alumni engagement, not payment collection
Tap to Pay App: Not supported - LiveImpact specializes in donor relationship management, not payment collection

Customer Support
4.7/5 Unlimited Support: AlumnIQ offers email support with response times based on plan level
Unlimited Support: LiveImpact offers limited support with restrictions on contact frequency
Phone Support / Office Hours: AlumnIQ provides phone support during standard business hours Phone Support / Office Hours: LiveImpact provides phone support during standard business hours only
Webinars: AlumnIQ offers periodic training sessions and product demos for users Webinars: LiveImpact offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center: AlumnIQ maintains a knowledge base with articles and guides
Help Center: LiveImpact maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email: AlumnIQ provides live chat support during business hours
Email: LiveImpact provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team: Support response times vary by plan level with phone help during business hours only
Nonprofit-Focused Support Team: Limited support contact frequency with phone help restricted to business hours 