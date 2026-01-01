Bienveillante

Pricing

Processing fees
AlumnIQ: 3% transaction fees (1.99% + $0.49 per transaction mentioned in some sources)
Bienveillante: 2.9% + $0.30 per credit card transaction (via Stripe or Authorize.Net); ACH at lower rates

Platform fees
AlumnIQ: N/A - Contact for pricing – no explicit platform fees mentioned
Bienveillante: $0 - No additional platform fees; 1% fee on third-party transactions

Monthly fees
AlumnIQ: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Bienveillante: $119–$699/month - Pricing varies by plan based on number of records

Value for money
AlumnIQ: 4.7/5
Bienveillante: 4.4

Features

AlumnIQ: 4.7/5 - Built for alumni. Strong donor tracking, but needs extra tools for events and fundraising.
Bienveillante: N/A - Donor-focused CRM. Solid giving history, but requires separate software for ticketing, auctions, and more. Donations
AlumnIQ: Basic donation tracking and donor management features, but limited online donation processing capabilities compared to dedicated platforms
Bienveillante: Kindful provides donor management and CRM features but charges processing fees on donations, reducing your fundraising impact.

Ticketing
AlumnIQ: No event ticketing capabilities - AlumnIQ tracks donor interactions but doesn't handle event registration or ticket sales
Bienveillante: Kindful doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell event tickets.

Peer-to-Peer Fundraising
AlumnIQ: Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly focuses on donor database management rather than campaign creation
Bienveillante: Kindful doesn't provide peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional platforms to enable supporter-led campaigns.

Auctions
AlumnIQ: AlumnIQ doesn't offer auction functionality - it focuses on donor management and alumni engagement rather than fundraising events
Bienveillante: Kindful doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles
AlumnIQ: No raffle or lottery functionality available - the platform centers on donor data management and communication
Bienveillante: Kindful doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales.

Online store
AlumnIQ: No online store functionality - AlumnIQ is built for donor relationships, not selling products or merchandise
Bienveillante: Kindful doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate tools to sell merchandise or products online.

Memberships
AlumnIQ: AlumnIQ focuses on alumni engagement rather than general membership management. Limited tools for recurring membership fees and member communications outside of alumni context.
Bienveillante: Limited membership tracking features - primarily focused on donor relationships rather than comprehensive membership management

Donor Management/CRM
AlumnIQ: Strong alumni database management with giving history tracking. Built specifically for educational institutions and alumni relations teams.
Bienveillante: Strong donor database with gift tracking, reporting, and donor journey mapping - designed specifically for nonprofit donor management

Emails & Newsletter
AlumnIQ: Email marketing tools designed for alumni outreach. Limited segmentation options and basic templates compared to dedicated email platforms.
Bienveillante: Basic email capabilities with simple templates - lacks advanced segmentation and automation features for donor communications

Payment Processing
AlumnIQ: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of monthly subscription costs.
Bienveillante: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of monthly subscription costs.

Payment methods

AlumnIQ: Basic event payments only, no ACH or mobile options
Bienveillante: Requires separate payment processor setup

Credit Card Payments
AlumnIQ: Limited support - Basic payment options for events and membership fees only
Bienveillante: Limited - Requires integration with separate payment processors like Stripe or PayPal

Apple Pay & Google Pay
AlumnIQ: Not supported - No mobile wallet payment options available
Bienveillante: Not supported - No built-in digital wallet payment options available

ACH / Bank Transfers
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement, not payment processing
Bienveillante: Not supported - Kindful focuses on donor management and requires third-party payment processors

Tap to Pay App
AlumnIQ: Not supported - No mobile payment app or tap-to-pay functionality
Bienveillante: Not supported - Kindful does not offer mobile point-of-sale payment solutions

Customer Support

AlumnIQ: 4.7/5
Bienveillante: N/A Unlimited Support
AlumnIQ: AlumnIQ offers limited support based on plan tier
Bienveillante: Kindful offers tiered support based on plan level, not unlimited access

Phone Support / Office Hours
AlumnIQ: AlumnIQ provides phone support during standard business hours
Bienveillante: Kindful provides phone support during standard business hours

Webinars
AlumnIQ: AlumnIQ offers regular training webinars and educational sessions for users
Bienveillante: Kindful offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
AlumnIQ: AlumnIQ maintains a comprehensive help center with articles and guides
Bienveillante: Kindful maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email
AlumnIQ: AlumnIQ provides live chat support during business hours
Bienveillante: Kindful provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team
AlumnIQ: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users
Bienveillante: Kindful provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team
AlumnIQ: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users
Bienveillante: Tiered support based on plan level with limited access for basic users