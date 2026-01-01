AlumnIQ focuses on higher education while EveryAction serves broader nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Every Action
💯
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, EveryAction costs $109/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧩
AlumnIQ and EveryAction lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes donation pages, events, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
⚡
AlumnIQ and EveryAction require technical setup and ongoing contracts. Zeffy lets you create campaigns in minutes with no monthly fees or commitments.
Zeffy gives you complete fundraising capabilities at zero cost. While AlumnIQ charges 3% per gift and EveryAction costs $109/month, you keep 100% of donations. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. AlumnIQ and EveryAction only handle donor data, forcing you to pay for separate auction, raffle, ticketing, and store tools. Zeffy includes everything in one free platform, saving you thousands in multiple subscriptions and transaction fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, which adds up quickly. You get complete CRM features, donation tracking, and donor communications without paying for every gift received.
EveryAction costs $109/month plus card fees and requires technical setup better suited for large organizations. Zeffy provides the same donor management capabilities at zero cost, with simple setup that small nonprofit teams can handle themselves.
Yes. While AlumnIQ and EveryAction focus only on donor data, Zeffy includes donation processing, event ticketing, raffles, auctions, and online stores. You get complete fundraising capabilities in one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
