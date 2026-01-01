AlumnIQ focuses on higher education while eTapestry serves small nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donation forms, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS E Tapestry
💰
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, eTapestry charges monthly fees plus $600 yearly. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. eTapestry requires separate software for events. Zeffy includes everything in one platform.
🎧
AlumnIQ and eTapestry offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and eTapestry adds monthly fees plus $600 annually. You keep every dollar donated while getting complete CRM tools designed specifically for nonprofits.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at zero cost. Unlike AlumnIQ's alumni focus or eTapestry's limited features, Zeffy tracks all supporter types with unlimited contacts and custom fields for better relationship building.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all free. While AlumnIQ lacks these tools and eTapestry requires expensive add-ons, Zeffy gives you everything in one platform without hidden costs.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. While AlumnIQ focuses mainly on higher education alumni and eTapestry charges monthly fees, Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools at zero cost.
Zeffy is completely free with optional donor contributions. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and eTapestry adds monthly fees plus $600 annually. With Zeffy, you keep every dollar donated to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice