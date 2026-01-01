AlumnIQ focuses on higher education while DonorSnap serves all nonprofits, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you can build stronger donor relationships without the ongoing costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Donorsnap
💸
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while DonorSnap charges monthly fees plus card fees. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your mission.
🔗
Both platforms focus on donor tracking but lack integrated fundraising tools like donation forms, events, or raffles. Zeffy combines donor management with complete fundraising capabilities.
🤝
AlumnIQ and DonorSnap offer standard business hours support with response delays. Zeffy provides dedicated nonprofit support that understands your unique challenges and timeline pressures.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep every dollar donated.
Traditional donor management platforms like AlumnIQ and DonorSnap only track donor data but require separate tools for payments, events, and fundraising. Zeffy combines donor management with built-in payment processing, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns - all free.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and DonorSnap requires monthly fees plus transaction costs. You keep every dollar donated and get comprehensive CRM tools without the hefty price tag.
Unlike AlumnIQ and DonorSnap that require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes free payment processing for all major credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! While AlumnIQ and DonorSnap focus mainly on donor databases, Zeffy provides complete fundraising tools including online stores, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and membership management - all at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice