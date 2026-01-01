AlumnIQ focuses on higher education while DonorSearch offers prospect research for all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, donation processing, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor connections.
Alumn IQ VS Donor Search
AlumnIQ and DonorSearch charge 3% plus card fees or custom pricing that cuts into your mission funds. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated stays with your cause.
AlumnIQ and DonorSearch focus on donor research but can't process donations, run events, or handle ticket sales. Zeffy gives you everything you need to fundraise in one place.
AlumnIQ and DonorSearch limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, because your mission matters regardless of your budget.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You get donation processing, CRM tools, and email campaigns in one platform without losing money to transaction costs.
DonorSearch only provides donor research data with custom pricing and card fees. Zeffy gives you the full package: donor research, relationship management, and payment processing with zero platform fees.
Yes. While AlumnIQ and DonorSearch focus mainly on data and research, Zeffy combines donor insights with actual fundraising tools like donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns at zero cost.
AlumnIQ and DonorSearch charge fees just to research donors, but don't help you actually raise money. Zeffy gives you donor research plus donation forms, email campaigns, and event tools with zero platform fees.
While competitors charge 3% per gift or custom pricing, Zeffy offers complete donor management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising dollars.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
