Donateurparfait

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available
Donor Tags / Segments
Information not available Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available Export Donor Data Anytime
Information not available
Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div></div></div></div>

Pricing
$89/month
plus card fees per gift
Processing fees
2.89%
or 3.39% + $0.35 per transaction; E-checks: 0.75% + $0.30 per transaction
Platform fees
$0
No fee
Monthly fees
$89/month
Software subscription starts with the Lite plan; no monthly fee for payment processing.
Value for money
4.5

Features
4.7/5
Powerful alumni tool, but needs time to master. Setup takes hours; smaller teams may find it complex.
4.5/5
Solid donor database with learning curve. Requires add-ons for most features; setup involves multiple integrations.
Donations
Basic donation processing with limited customization and higher fees that eat into your fundraising
Accepts donations with processing fees. Requires separate payment processor setup and ongoing transaction costs that reduce your fundraising impact.
Ticketing
Basic event registration without advanced ticketing features or seating management
Basic event registration with processing fees on ticket sales. Limited customization options for different ticket types and pricing tiers.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools focused mainly on alumni networks, not broader campaigns
Limited peer-to-peer fundraising features. Basic campaign setup but lacks modern social sharing tools and mobile-friendly donation pages.
Auctions
AlumnIQ doesn't offer auction tools - you'll need separate software to run fundraising auctions
DonorPerfect doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No raffle management system - you'll need additional tools to run fundraising raffles
No dedicated raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual data entry to track participants in your donor database.
Online store
No built-in online store features - can't sell merchandise or products through AlumnIQ
No built-in online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools and manual processes to connect sales data to donor records.
Memberships
AlumnIQ offers basic membership tracking through their alumni database, but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
DonorPerfect offers basic membership tracking but requires add-on modules for full membership management features
Donor Management/CRM
AlumnIQ specializes in alumni relationship management with robust contact tracking, engagement scoring, and giving history, but can be complex for smaller nonprofits to set up and manage.
Comprehensive donor database with detailed giving history, contact management, and reporting tools designed for fundraising teams
Emails & Newsletter
AlumnIQ provides email marketing tools with basic segmentation, but limited automation workflows and no advanced personalization options for donor communications.
Basic email capabilities included, but advanced email marketing requires separate integrations or third-party tools
Payment Processing
AlumnIQ integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing costs for donation processing.
AlumnIQ integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing costs for donation processing.

Payment methods
Basic payment processing for events and giving only
Credit cards only, requires third-party integrations
Credit Card Payments
Limited support - Basic payment processing for events and giving, but not a core feature
Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processors with transaction fees
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No mention of mobile wallet payment options
Limited support - Available through select payment processor integrations only
ACH / Bank Transfers
Not supported - AlumnIQ focuses on higher education engagement, not payment processing
Not supported - DonorPerfect requires third-party integrations for ACH processing
Tap to Pay App
Not supported - AlumnIQ is designed for higher education engagement, not mobile payments
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
4.7/5
4.5/5 Unlimited Support
AlumnIQ offers limited support based on plan tier
DonorPerfect offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Phone Support / Office Hours AlumnIQ provides phone support during standard business hours
DonorPerfect provides phone support during standard business hours
Webinars AlumnIQ offers regular training webinars and educational sessions for users
DonorPerfect offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
AlumnIQ maintains a comprehensive help center with articles and guides
DonorPerfect maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
AlumnIQ provides live chat support during business hours DonorPerfect provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only
Tiered support based on subscription level with business hours phone and chat 