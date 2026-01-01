AlumnIQ focuses on alumni engagement while DonorDock offers general nonprofit CRM tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation processing, and event tools with zero fees — so you can track relationships and raise funds without losing money to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Donordock
💰
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, DonorDock charges $98/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, DonorDock needs third-party payment processing. Zeffy includes everything from donation pages to event ticketing.
🚀
AlumnIQ requires alumni database setup, DonorDock needs payment processor integration. Zeffy works right away with no technical requirements.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You get complete CRM tools, donation forms, and email campaigns without monthly costs or transaction fees.
Unlike DonorDock's $98/month plus card fees, Zeffy provides free donor management, payment processing, and fundraising tools. Small nonprofits save thousands yearly while accessing the same CRM features and donor tracking capabilities.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools including donation forms, peer-to-peer campaigns, events, and auctions. Unlike competitors that focus only on CRM, you get everything in one free platform.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while DonorDock costs $98/month plus card fees. Zeffy gives you complete donor management, CRM tools, and payment processing at zero cost. Keep 100% of donations instead of losing money to fees.
Unlike AlumnIQ and DonorDock that charge monthly fees or transaction costs, Zeffy provides donor tracking, communication tools, and fundraising features completely free. You get the same CRM capabilities without the budget strain.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice