AlumnIQ focuses on higher education alumni engagement while ClearView CRM serves broader nonprofit donor management, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Alumn IQ VS Clear View CRM
AlumnIQ charges 3% per gift and ClearView CRM costs $500+ monthly. Zeffy charges zero fees, so your donor dollars stay with your mission.
AlumnIQ lacks payment processing and ClearView CRM needs separate auction tools. Zeffy handles donations, events, and sales in one place.
AlumnIQ and ClearView CRM offer basic business hours support. Zeffy provides unlimited help with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift and ClearView CRM costs $500/month plus user fees. You keep every dollar donated instead of losing thousands to fees.
Yes. While AlumnIQ and ClearView CRM focus only on donor data, Zeffy provides complete fundraising tools including donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Zeffy includes built-in payment processing for all major methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. AlumnIQ and ClearView CRM require separate payment processors with additional fees and setup.
Zeffy is 100% free with zero platform fees. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. Your nonprofit keeps every dollar donated instead of losing thousands to fees.
Unlike donor management systems that only track data, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools. You get donation forms, events, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
