AlumnIQ serves higher education alumni relations and CiviCRM offers open-source donor management, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Alumn IQ VS Civi CRM
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and CiviCRM requires monthly subscription costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ limits support by plan level, and CiviCRM relies on community forums. Zeffy provides real human support through live chat, phone calls, and personalized training.
AlumnIQ lacks payment processing and event tools, while CiviCRM requires complex third-party integrations. Zeffy handles donations, events, raffles, and auctions in one place.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and CiviCRM requires monthly fees plus card processing costs, Zeffy keeps every dollar of your donations working for your cause.
Zeffy handles all major payment types including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost to your organization. AlumnIQ doesn't offer payment processing, and CiviCRM requires complex third-party integrations that add fees and technical headaches.
Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns in one free platform. AlumnIQ only serves educational institutions, while CiviCRM requires technical expertise and ongoing costs that strain small nonprofit budgets.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone assistance at no cost. AlumnIQ limits support based on your plan level, while CiviCRM relies mainly on community forums with no phone support for most users.
Yes, Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one free platform. AlumnIQ only serves educational institutions with basic donation tracking, and CiviCRM requires costly extensions for auctions and raffles.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
