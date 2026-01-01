CharityEngine

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓ Donation History & Notes per Donor
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓

Donor Tags / Segments
AlumnIQ: ✓
CharityEngine: ✓ Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓ Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
AlumnIQ: ✓
CharityEngine: ✓ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓ Export Donor Data Anytime
AlumnIQ: ✓
CharityEngine: ✓

Offline Donations Tracking
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓ Pre-filled donation forms
AlumnIQ: Information not available
CharityEngine: ✓

Pricing

AlumnIQ: 3% per gift plus card fees
CharityEngine: $550/month plus card fees per gift

Processing fees
AlumnIQ: 3% transaction fees (1.99% + $0.49 per transaction mentioned in some sources)
CharityEngine: No pricing information available

Platform fees
AlumnIQ: Contact for pricing – no public pricing available
CharityEngine: Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost

Monthly fees
AlumnIQ: Contact for pricing – no public pricing available
CharityEngine: $550/month - Starting price for Starter plan; higher-tier plans require contacting the vendor for pricing

Value for money
AlumnIQ: 4.7/5
CharityEngine: 4.1/5

Features

AlumnIQ: 4.7/5 - Strong alumni CRM, but limited fundraising tools and higher transaction fees.
CharityEngine: 4.1/5 - Full-featured platform with steep learning curve and fees that cut into donations.

Donations
AlumnIQ: Basic donation processing with limited customization options and higher processing fees than dedicated fundraising platforms
CharityEngine: CharityEngine processes donations with donor management features, but takes a percentage of every gift plus monthly software fees.

Ticketing
AlumnIQ: Basic event registration capabilities but lacks advanced ticketing features like seating charts or ticket tiers
CharityEngine: CharityEngine handles event ticketing and registration, but charges processing fees on ticket sales plus monthly platform fees.

Peer-to-Peer Fundraising
AlumnIQ: Limited peer-to-peer fundraising tools compared to specialized platforms - mainly focuses on alumni network engagement
CharityEngine: CharityEngine enables peer-to-peer fundraising campaigns, but charges fees on every donation raised by your supporters and volunteers.

Auctions
AlumnIQ: AlumnIQ doesn't offer auction functionality - it focuses on alumni engagement and donor management rather than fundraising events
CharityEngine: CharityEngine offers auction management with bidding tools, but charges processing fees on every transaction that eat into your fundraising revenue.

Raffles
AlumnIQ: No dedicated raffle or lottery functionality - would require workarounds through basic event management features
CharityEngine: CharityEngine can manage raffle ticket sales and drawings, but processing fees apply to every ticket sold, reducing your fundraising profits.

Online store
AlumnIQ: No built-in online store capabilities - AlumnIQ is designed for donor relationships, not merchandise sales
CharityEngine: CharityEngine supports online merchandise sales through their platform, but processing fees and monthly costs reduce your net revenue from sales.

Memberships
AlumnIQ: AlumnIQ offers basic membership tracking through their alumni database, but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
CharityEngine: CharityEngine offers membership management with automated renewals and member communications, but charges processing fees on all membership payments that eat into your budget.

Donor Management/CRM
AlumnIQ: AlumnIQ excels at alumni relationship tracking with detailed profiles and engagement history, but lacks robust fundraising campaign management and pledge tracking capabilities.
CharityEngine: Comprehensive donor database with giving history, contact management, and basic reporting. However, the interface can feel overwhelming for small nonprofit teams.

Emails & Newsletter
AlumnIQ: AlumnIQ provides email marketing tools with basic segmentation, but limited automation workflows and no advanced personalization options for donor communications.
CharityEngine: Includes email marketing tools for donor communications and newsletters, but limited customization options compared to dedicated email platforms.

Payment Processing
AlumnIQ: AlumnIQ integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing costs for donation processing.
CharityEngine: AlumnIQ integrates with third-party payment processors but charges additional transaction fees on top of processor fees, increasing costs for donation processing.

Payment methods

AlumnIQ: Alumni engagement tools only, no payment processing
CharityEngine: Credit cards and digital wallets, no tap-to-pay app

Credit Card Payments
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ is an engagement platform for higher education, not a payment processor
CharityEngine: Yes - Accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Apple Pay & Google Pay
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ specializes in alumni engagement tools, not payment acceptance
CharityEngine: Yes - Supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations

ACH / Bank Transfers
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement and events, not payment processing
CharityEngine: Yes - Supports ACH/bank transfers for recurring and one-time donations

Tap to Pay App
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ is built for alumni engagement and events, not payment processing
CharityEngine: No - Does not offer tap-to-pay functionality through a mobile app

Customer Support

AlumnIQ: 4.7/5
CharityEngine: 4.1/5 Unlimited Support
AlumnIQ: AlumnIQ offers limited support based on plan tier
CharityEngine: CharityEngine offers tiered support based on plan level, not unlimited

Phone Support / Office Hours AlumnIQ: AlumnIQ provides phone support during standard business hours
CharityEngine: CharityEngine provides phone support during standard business hours

Webinars AlumnIQ: AlumnIQ offers regular training webinars and educational sessions for users
CharityEngine: CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center AlumnIQ: AlumnIQ maintains a comprehensive help center with articles and guides
CharityEngine: CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email AlumnIQ: AlumnIQ provides live chat support during business hours
CharityEngine: CharityEngine provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team AlumnIQ: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users
CharityEngine: Tiered support model restricts access based on subscription level