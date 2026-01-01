AlumnIQ focuses on higher education engagement while CharityEngine offers comprehensive nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, donation processing, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Alumn IQ VS Charity Engine
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and CharityEngine takes $550/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while CharityEngine charges fees on every feature. Zeffy offers complete fundraising tools at no cost to your organization.
AlumnIQ and CharityEngine limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, helping you succeed without extra charges.
With Zeffy, you keep 100% of donations. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while CharityEngine charges $550/month plus processing fees. A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,500+ with AlumnIQ's fees or $6,600+ with CharityEngine's costs.
Zeffy provides complete donor profiles, automated thank-you messages, donation tracking, and campaign management without any fees. You get the same professional CRM features as expensive platforms, but donors can optionally support our platform instead of mandatory fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction charges. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while CharityEngine charges $550/month plus processing fees. Keep every dollar donated to your cause.
Zeffy offers complete donor profiles, automated thank-you emails, and donation tracking without any fees. Unlike AlumnIQ's limited fundraising tools or CharityEngine's expensive monthly costs, you get full CRM features at zero cost.
Yes, Zeffy manages donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns without charging fees. While competitors take cuts from every transaction, Zeffy lets donors optionally leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
