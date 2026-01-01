AlumnIQ focuses on higher education alumni while Breeze ChMS serves churches, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Alumn IQ VS Breeze Chms
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, and Breeze ChMS charges $72/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while Breeze ChMS offers basic donation tracking. Zeffy provides complete fundraising capabilities including auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns.
AlumnIQ and Breeze ChMS offer limited support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, including live chat, phone calls, and personalized onboarding.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You keep every dollar donated instead of losing hundreds to transaction costs.
Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. Our platform includes auctions, peer-to-peer campaigns, and online stores that Breeze lacks.
Yes! Unlike AlumnIQ and Breeze ChMS, Zeffy offers full fundraising capabilities including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all with zero platform fees.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift and Breeze costs $72/month. Track donations, build relationships, and grow your donor base without losing money to fees.
AlumnIQ takes 3% of every donation plus card fees, and Breeze charges $72 monthly plus transaction costs. Zeffy gives you full donor management tools at zero cost, so more money goes to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
