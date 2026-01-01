Breeze chms

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
$72/mo
plus card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction for credit/debit; other methods have different fees.
Platform fees
N/A
No platform fees mentioned
Monthly fees
$72/mo
for Church Management (Breeze ChMS); $119/mo for All-Access Bundle; $0/mo for Free Giving. Add-ons: Text Giving $19/mo, Worship Tools $29/mo, Text Messaging 250 free/mo then $10 per 500.
Value for money
4.9

Features
4.7/5
Strong donor database, but requires setup time and third-party integrations for full fundraising.
5.0/5
Solid donor management and membership tools built for nonprofits, though some features need external add-ons.
Donations
Basic donation tracking and reporting - designed more for recording gifts than processing online donations
Basic donation tracking and reporting. Limited online giving options - you'll likely need to integrate with third-party payment processors for robust fundraising.
Ticketing
No event ticketing system - focuses on donor management rather than event registration and sales
Basic event management with simple ticketing options. Limited customization for different ticket types and pricing structures compared to specialized platforms.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer features - some alumni networking tools but no dedicated fundraising campaigns
Limited peer-to-peer fundraising features. Basic tools for tracking campaigns, but lacks advanced social sharing and fundraiser management capabilities.
Auctions
No auction functionality - AlumnIQ focuses on donor management and alumni engagement, not fundraising events
Breeze ChMS doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and manage donor follow-up.
Raffles
No raffle or lottery functionality - not designed for chance-based fundraising activities
No dedicated raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and manage winner selection.
Online store
No e-commerce capabilities - AlumnIQ is built for donor relationships, not selling products online
No built-in online store capabilities. You'd need to use external e-commerce platforms and manually sync sales data with your donor records.
Memberships
AlumnIQ focuses on alumni engagement rather than general membership management. Limited tools for tracking member benefits, renewals, or different membership tiers that most nonprofits need.
Breeze ChMS offers basic membership tracking with custom fields and member directories, but lacks advanced membership tier management and automated renewal processes that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Strong alumni database management with giving history tracking. Built specifically for educational institutions, so may not fit other nonprofit types or donor relationship needs.
Breeze ChMS excels at donor management with robust contact tracking, giving history, and relationship management tools specifically designed for church and nonprofit donor stewardship.
Emails & Newsletter
Email marketing tools designed for alumni communications. May lack segmentation features needed for diverse nonprofit audiences beyond alumni networks.
Breeze ChMS provides basic email tools for member communication and simple newsletters, but lacks advanced segmentation and automated drip campaigns for donor engagement.
Payment Processing
Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs, increasing your overall fundraising expenses.
Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs, increasing your overall fundraising expenses.

Payment methods
No payment processing - alumni engagement only
No payment processing - church management only
Credit Card Payments
Not supported - AlumnIQ is an alumni engagement platform, not a payment processor
Not supported - Breeze ChMS is a church management system without built-in payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - AlumnIQ specializes in alumni relations, not payment acceptance
Not supported - Breeze ChMS doesn't include payment gateway functionality
ACH / Bank Transfers
Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement and events, not payment processing
Not supported - Breeze ChMS focuses on church management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - AlumnIQ is built for higher education engagement, not payment processing
Not supported - Breeze ChMS is web-based church management software without mobile payment features

Customer Support
4.7/5
5.0/5 Unlimited Support
AlumnIQ offers limited support based on plan tier
Breeze ChMS offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours AlumnIQ provides phone support during standard business hours
Breeze ChMS provides phone support during standard business hours
Webinars AlumnIQ offers regular training webinars and educational sessions for users
Breeze ChMS offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
AlumnIQ maintains a comprehensive help center with articles and guides
Breeze ChMS maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
AlumnIQ provides live chat support during business hours Breeze ChMS provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and chat help during business hours only Plan-based support with phone and live chat available during standard business hours