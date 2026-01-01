AlumnIQ focuses on higher education while Bonterra serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, donation processing, and campaign tools with zero fees — so you keep 100% of every donation to fuel your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Bonterra
💰
AlumnIQ charges 3% plus card fees on every donation, while Bonterra adds 3% fees on top of $200+ monthly costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. Bonterra requires separate tools for events and e-commerce. Zeffy includes everything you need in one platform.
🤝
AlumnIQ's alumni focus creates unnecessary complexity for general nonprofits. Bonterra's enterprise pricing excludes smaller organizations. Zeffy offers free, dedicated support for all.
Zeffy is the only platform that offers 100% free donor management with zero transaction fees. While AlumnIQ and Bonterra charge monthly fees plus 3% on every donation, Zeffy keeps every dollar for your cause.
Zeffy provides unlimited support at no cost, including live chat, phone calls, and training resources. AlumnIQ and Bonterra limit support based on your plan tier, often charging extra for premium assistance.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, which reduces your fundraising impact. Plus, Zeffy includes built-in donation processing, while AlumnIQ requires separate payment integrations.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while Bonterra charges $200+ monthly plus 3% transaction fees. Small nonprofits save thousands annually with Zeffy's free platform that includes everything you need without the hefty price tag.
Yes! Unlike AlumnIQ and Bonterra that focus solely on donor tracking, Zeffy offers a complete fundraising suite including donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost with no transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
