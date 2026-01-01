Bonterra

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
AlumnIQ: 3% per gift plus card fees
Bonterra: $200+/month plus 3% card fees

Processing fees
AlumnIQ: 3% transaction fees (1.99% + $0.49 per transaction mentioned in some sources)
Bonterra: 2.9% + $0.30 per transaction (5.9% + $0.30 for Auctions); Bonterra Payments - PayPal: Charity rate 1.99% + $0.49, Non-charity rate 3.49% + $0.49 per transaction

Platform fees
AlumnIQ: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Bonterra: 3% flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations

Monthly fees
AlumnIQ: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Bonterra: N/A - Contact for pricing – no public pricing available

Value for money
AlumnIQ: 4.7/5
Bonterra: 4.4/5

Features
AlumnIQ: 4.7/5 - Strong alumni database, but requires integration setup and may overwhelm smaller nonprofits with complexity.
Bonterra: 4.4/5 - Powerful donor CRM with steep learning curve and high costs; best for larger organizations with dedicated staff.

Donations
AlumnIQ: Basic donation processing available through integrations, but not AlumnIQ's core strength - primarily tracks donor relationships
Bonterra: Bonterra provides donor management and CRM features but charges processing fees on donations, reducing your fundraising impact.

Ticketing
AlumnIQ: No event ticketing system - AlumnIQ manages donor data but doesn't handle event registration or ticket sales
Bonterra: Bonterra lacks event ticketing features. You'd need additional software to sell tickets and manage event registrations.

Peer-to-Peer Fundraising
AlumnIQ: Limited peer-to-peer fundraising features - focuses more on institutional donor management than grassroots campaigns
Bonterra: Bonterra offers peer-to-peer fundraising tools but with transaction fees that eat into your supporters' contributions.

Auctions
AlumnIQ: AlumnIQ doesn't offer auction functionality - it focuses on donor management and alumni engagement rather than fundraising events
Bonterra: Bonterra doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles
AlumnIQ: No raffle functionality built-in - AlumnIQ is designed for donor tracking and alumni engagement, not event-based fundraising
Bonterra: Bonterra doesn't support raffle management. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales effectively.

Online store
AlumnIQ: No online store capabilities - AlumnIQ specializes in donor database management and alumni relations, not e-commerce
Bonterra: Bonterra doesn't include e-commerce functionality. You'd need third-party tools to sell merchandise or products online.

Memberships
AlumnIQ: AlumnIQ focuses on alumni engagement rather than general membership management. Limited tools for recurring membership fees and member communications outside of alumni context.
Bonterra: Bonterra offers membership management through their donor database, but it's designed for larger organizations with complex needs and higher budgets.

Donor Management/CRM
AlumnIQ: Strong alumni database management with giving history tracking. Built for educational institutions but may be overly complex for smaller nonprofits.
Bonterra: Robust donor management system with advanced features, but comes with steep learning curve and high monthly costs starting at $99+/month.

Emails & Newsletter
AlumnIQ: Email marketing tools designed for alumni outreach. Limited segmentation options and basic templates compared to dedicated email platforms.
Bonterra: Includes email marketing tools, but they're part of expensive premium packages that most small nonprofits can't afford.

Payment Processing
AlumnIQ: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs.
Bonterra: Basic payment processing through third-party integrations. Additional transaction fees apply on top of AlumnIQ's subscription costs.

Payment methods
AlumnIQ: Alumni engagement platform without payment processing
Bonterra: Donor management that requires separate payment tools

Credit Card Payments
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ is an alumni engagement platform, not a payment processor
Bonterra: Not supported - Bonterra is a donor management platform that integrates with separate payment processors

Apple Pay & Google Pay
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ specializes in alumni relations, not digital payments
Bonterra: Not supported - Bonterra requires third-party payment integrations for digital wallet payments

ACH / Bank Transfers
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ focuses on alumni engagement and events, not payment processing
Bonterra: Not supported - Bonterra focuses on donor management and fundraising tools, not payment processing

Tap to Pay App
AlumnIQ: Not supported - AlumnIQ is built for higher education engagement, not payment collection
Bonterra: Not supported - Bonterra doesn't offer mobile payment processing capabilities

Customer Support
AlumnIQ: 4.7/5
Bonterra: 4.4/5 Unlimited Support
AlumnIQ: AlumnIQ offers limited support based on plan tier
Bonterra: Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited for all users

Phone Support / Office Hours AlumnIQ: AlumnIQ provides phone support during standard business hours
Bonterra: Bonterra provides phone support during standard business hours for premium plans

Webinars AlumnIQ: AlumnIQ offers regular training webinars and educational sessions for users
Bonterra: Bonterra offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
AlumnIQ: AlumnIQ maintains a comprehensive help center with articles and guides Bonterra: Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email
AlumnIQ: AlumnIQ provides live chat support during business hours
Bonterra: Bonterra provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
AlumnIQ: Support access depends on plan tier with phone help during business hours only
Bonterra: Tiered support model with premium phone access and business-hour availability src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Tiered support model with premium phone access and business-hour availability</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>