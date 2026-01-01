AlumnIQ serves higher education while Bloomerang focuses on nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management, online donations, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Alumn IQ VS Bloomerang
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while Bloomerang takes 1% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while Bloomerang requires separate software for events. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
AlumnIQ and Bloomerang offer limited support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of donation volume.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike AlumnIQ's 3% fees or Bloomerang's card fees plus 1% platform cut, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools built specifically for nonprofits.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. While AlumnIQ focuses on alumni relations and Bloomerang charges fees, Zeffy tracks donor history, manages relationships, and processes gifts without eating into your budget.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. You get free fundraising tools, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns that AlumnIQ and Bloomerang either don't offer or charge extra for. All at zero cost to your organization.
Zeffy is completely free for donor management. While AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and Bloomerang takes card fees plus 1% platform cut, Zeffy costs nothing. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost. Unlike AlumnIQ's alumni focus or Bloomerang's limited features, you get CRM, online donations, events, peer-to-peer campaigns, and stores all in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
