AlumnIQ serves higher education and Beacon helps charities manage donors, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Alumn IQ VS Beacon
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, and Beacon charges monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while Beacon requires separate software for events and stores. Zeffy includes everything from donation forms to ticketing in one platform.
AlumnIQ and Beacon limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever you need help, because your donors don't wait for office hours.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and Beacon adds monthly fees on top of processing costs. You keep every dollar donated while getting complete CRM features, automated receipts, and donor insights that help you build stronger relationships without the financial burden.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and engagement tracking at zero cost, while AlumnIQ focuses mainly on alumni networks and Beacon charges monthly fees for similar features. Our platform tracks all donor interactions, automates thank-you messages, and segments supporters without eating into your fundraising budget.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management to include event ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost. While AlumnIQ lacks these fundraising tools and Beacon requires separate software for events and sales, Zeffy gives you everything in one free platform.
Zeffy is 100% free for donor management, while AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees and Beacon charges monthly fees on top of processing costs. With Zeffy, you keep every donation dollar while getting complete donor profiles, automated receipts, and engagement tracking without any platform fees eating into your budget.
Zeffy combines donor management with fundraising tools like event ticketing, online stores, auctions, and raffles in one free platform. AlumnIQ focuses only on alumni networks without these fundraising features, while Beacon requires separate software for events and sales, adding more costs to your nonprofit's budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
