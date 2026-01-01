AlumnIQ focuses on higher education alumni engagement while Aplos combines accounting with donor tracking for churches and nonprofits. Zeffy gives you complete donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation to fuel your mission.
Alumn IQ VS Aplos
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, and Aplos charges $79/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while Aplos requires separate software for events. Zeffy includes everything in one platform.
AlumnIQ and Aplos offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited help to every organization, regardless of size.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike AlumnIQ's 3% per gift plus card fees, you keep every dollar donated while accessing complete CRM tools, automated receipts, and donor communication features designed for all nonprofits, not just higher education.
While Aplos charges $79/month plus card fees on every gift, Zeffy provides free donation tracking, automated thank-you emails, and donor insights with zero platform fees. You get comprehensive donor management without the monthly subscription costs that eat into your budget.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. You get free online donations, event ticketing, peer-to-peer fundraising, raffles, auctions, and membership management all in one platform. Unlike AlumnIQ or Aplos, there are no additional fees for these fundraising tools.
Zeffy gives you complete donor management without the fees that eat into your donations. While AlumnIQ charges 3% per gift and Aplos costs $79/month plus card fees, Zeffy offers free CRM tools, automated receipts, and donor tracking with zero platform costs.
Unlike AlumnIQ's 3% transaction fees or Aplos's $79 monthly subscription plus card fees, Zeffy costs nothing. You get full donor management, online giving, and fundraising tools without monthly bills or transaction costs cutting into your mission funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
