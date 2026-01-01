Airauctioneer and Silent Auction Pro help you run online auctions, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising total. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Silent Auction Pro
💸
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Silent Auction Pro takes 2% plus annual fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🎟️
Airauctioneer and Silent Auction Pro only handle auctions. Zeffy lets you run auctions, raffles, donations, and ticketing without juggling multiple platforms or paying separate fees.
🛟
Airauctioneer and Silent Auction Pro limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever your auction questions come up.
Zeffy gives you everything these auction platforms offer plus so much more, all at 0% platform fees. While they charge $1.25 per item or annual fees that eat into your fundraising dollars, Zeffy lets you keep 100% of what you raise through auctions, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run silent auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and launch peer-to-peer campaigns. You get a complete fundraising toolkit instead of juggling multiple expensive platforms.
You'll save thousands. Auction platforms charge $1.25 per item plus 2.9% card fees, or annual fees plus 2% transaction costs. With Zeffy's 0% platform fees, a $10,000 auction keeps an extra $200-400 in your mission's hands. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Auction platforms charge you to raise money for your cause. Airauctioneer takes $1.25 per item plus card fees, while Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% of every transaction. Zeffy charges 0% platform fees, so your nonprofit keeps every dollar raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
You get unlimited support at no extra cost. Our team helps nonprofits set up auctions, donations, events, and more through email, live chat, and phone calls. Unlike auction platforms that limit support to business hours or paid plans, Zeffy's support team is here whenever you need us.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
