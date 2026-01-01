Airauctioneer and SchoolAuction.net help you run online auctions, but they charge platform fees and processing fees that reduce your fundraising total. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS School Auction.net
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while SchoolAuction.net takes 3% of every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Airauctioneer and SchoolAuction.net only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy handles everything in one place.
Airauctioneer and SchoolAuction.net limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever you need help, because fundraising doesn't stop at 5 PM.
Zeffy charges zero fees on auction proceeds, while Airauctioneer takes $1.25 per item plus card fees. With Zeffy, 100% of your auction revenue goes directly to your cause, not to platform fees.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy offers donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one place. You can manage your entire fundraising strategy without juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus a comprehensive help center. Many auction platforms limit support or charge extra for personalized help.
Auction platforms like Airauctioneer charge $1.25 per item plus card fees, while SchoolAuction.net takes 3% plus card fees. With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of what you raise.
You get unlimited support through email, live chat, and phone during business hours. Our team helps nonprofits set up successful auctions every day, and we never charge extra for help.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
