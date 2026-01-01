AirAuctioneer and ReadySetAuction help you run silent and live auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce your fundraising proceeds. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Ready Set Auction
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while ReadySetAuction takes annual fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Airauctioneer and ReadySetAuction only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy handles everything your nonprofit needs.
Airauctioneer and ReadySetAuction limit support to business hours and premium tiers. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no per-item charges, no annual costs. Unlike auction platforms that charge $1.25 per item plus processing fees, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. Plus, you get auctions AND donations, events, raffles, and more in one platform.
Yes! While auction platforms only do auctions, Zeffy gives you everything you need: auctions, donation forms, event ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and membership management. You won't need multiple tools or platforms - everything works together seamlessly.
You'll save thousands. If you raise $10,000 through auctions, platforms like Airauctioneer charge $1.25 per item plus 3% processing fees. With 50 items, that's $362+ in fees. Zeffy charges $0 - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is completely free - no per-item fees, no annual costs, no platform charges. Auction platforms charge $1.25 per item plus processing fees or annual fees that cut into your fundraising. With Zeffy, you keep 100% of what you raise.
Unlike auction-only platforms, Zeffy gives you everything in one place: auctions, donation forms, event tickets, raffles, and peer-to-peer campaigns. You won't juggle multiple tools or pay for separate platforms - everything works together seamlessly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
