Auctions Platforms Features
Easy Upload of Auction Items Mobile & Online Bidding (Silent + Live) Automatic Payment/Checkout for Winners Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking
Custom Branding & Auction Page Sharing Reporting & Exportable Winner/Payment Data In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout)

Pricing
$1.25 per item + card fees on winning bids
N/A No pricing information available
Processing fees
2.9% + 30¢ per transaction (for domestic cards in US). For accounts created before January 5, 2021, an additional application fee of 1% of transaction value. Self-managed payment collection has no fees.
2.9% + $0.30 per credit card transaction via Stripe; Alternative SafeSave rates: 2.89% or 3.39% + $0.30 per transaction, plus $0.30 one-time vault storage fee per card saved
Platform fees
$0 platform fee. Per-item credit system: First 5 items free, then credits sold in bundles: 5 credits for $25, 10 credits for $50, 20 credits for $75, 50 credits for $100, 100 credits for $125, 200 credits for $150. One credit is redeemed per item listing. 0% commission.
5% platform fee on all transactions (Note: ReadySetAuction's own website states "No hidden fees, no back-end charges"and "you keep 100% of your auction proceeds"- there are conflicting reports)
Monthly fees
$0 No monthly fees
$0 No monthly fees; annual subscription plans at $1,099/year for Essentials, $1,499/year for Select, and $1,999/year for Complete
Value for money
4.7/5
4.0

Features
N/A Auction-only tool. Requires separate platforms for donations, ticketing, raffles, and donor management.
4.7/5 Solid auction platform with ticketing and basic donations, but needs add-ons for raffles and email marketing.
Donations
No donation functionality - Airauctioneer focuses solely on auctions, so you'll need separate tools to collect general donations from supporters.
ReadySetAuction includes basic donation collection features integrated with their auction platform, but donations aren't their primary focus.
Ticketing
No event ticketing system - you'll need a separate platform to sell tickets to your auction events or other fundraising activities.
ReadySetAuction includes basic event ticketing as part of their auction platform, allowing you to sell tickets to your auction events.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising features - supporters can't create their own fundraising pages or campaigns on behalf of your organization.
ReadySetAuction doesn't offer peer-to-peer fundraising tools - their platform is designed for organization-run auction events only.
Auctions
Airauctioneer offers live and silent auction management with bidding tools, but charges processing fees on every transaction that eat into your fundraising proceeds.
ReadySetAuction offers comprehensive auction management with online bidding, mobile bidding apps, and live auction support for fundraising events.
Raffles
No raffle functionality - Airauctioneer is built specifically for auctions and doesn't support other fundraising activities like raffles or drawings.
ReadySetAuction doesn't include raffle functionality - you'd need additional software or manual processes to run raffles alongside your auctions.
Online store
No online store capabilities - you can't sell merchandise or other items outside of auction events through their platform.
ReadySetAuction doesn't provide online store functionality - their platform focuses specifically on auction events rather than ongoing sales.
Memberships
Airauctioneer focuses on auction events rather than ongoing membership management - you'd need separate tools for member tracking
ReadySetAuction doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member data and renewals.
Donor Management/CRM
Limited donor tracking focused on bidding history - missing comprehensive donor relationship management features
Basic bidder tracking only. Limited donor relationship tools and no ongoing stewardship features for year-round fundraising.
Emails & Newsletter
Basic email notifications for auction updates, but lacks robust newsletter tools for donor communication beyond events
No built-in email marketing tools. You'll need third-party software to send newsletters and donor communications.
Payment Processing
Processes auction payments but charges processing fees on top of platform costs, reducing your fundraising revenue
Processes auction payments but charges processing fees on top of platform costs, reducing your fundraising revenue

Payment methods
Credit cards only for auction bids
Credit cards only for auction bids
Credit Card Payments
Supported - Accepts credit card payments for auction bids and purchases
Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processors for auction bidding
Apple Pay & Google Pay
Not specified - Payment methods beyond credit cards are not clearly detailed
Not supported - No mobile wallet payment options available for auction participants
ACH / Bank Transfers
Not supported - Airauctioneer focuses on auction bidding, not direct payment processing
Not supported - ReadySetAuction focuses on auction management without direct ACH payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Airauctioneer is an online auction platform without mobile payment features
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality for in-person auction events

Customer Support
N/A
4.7/5
Unlimited Support
No - Airauctioneer support is limited to business hours and specific support tiers
ReadySetAuction offers tiered support based on plan level, with premium plans receiving priority assistance
Phone Support / Office Hours
Limited - Airauctioneer offers phone support during standard business hours for premium users
ReadySetAuction provides phone support during standard business hours for account holders needing direct assistance
Webinars
Limited - Airauctioneer offers occasional training sessions for auction setup and management
ReadySetAuction offers periodic training webinars to help nonprofits learn auction best practices and platform features
Help Center
Basic - Airauctioneer maintains a help center with setup guides and auction best practices
ReadySetAuction maintains a help center with setup guides, FAQs, and troubleshooting resources for auction management
Email
Yes - Airauctioneer provides email support for technical issues and account questions
ReadySetAuction provides email support during business hours for technical questions and account assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours, with premium features for higher-tier users
Tiered support based on plan level, with priority help for premium subscribers only