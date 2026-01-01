Airauctioneer and Handbid help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Airauctioneer VS Handbid
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Handbid takes $1,396+ plus 3.5% on winning bids. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Airauctioneer and Handbid only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy manages all your fundraising activities in one system.
Airauctioneer limits phone support to premium users, and Handbid restricts support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no extra cost.
Zeffy is completely free - no setup fees, no per-item charges, no percentage cuts. While Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees and Handbid costs $1,396+ plus 3.5% on winning bids, you keep 100% of what you raise with Zeffy.
Zeffy grows with you beyond auctions. When you're ready to expand fundraising, you already have donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer tools in one platform. No need to learn new systems or pay for multiple tools like with auction-only platforms.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike Airauctioneer's $1.25 per item fees or Handbid's $1,396+ costs, you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While Airauctioneer and Handbid only focus on auctions, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and operate an online store all in one platform without switching between tools.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support for all users at no cost. Unlike Airauctioneer's limited hours or Handbid's tiered support, every nonprofit gets the same level of help regardless of event size or budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
