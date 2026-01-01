AirAuctioneer and Auction Frogs help you run online auctions, but their fees can take a big bite out of your fundraising results. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Auction Frogs
💰
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Auction Frogs costs $395+ per event. Zeffy charges zero fees, so every winning bid goes directly to your mission.
🧰
Airauctioneer and Auction Frogs only handle auctions. Zeffy includes donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform built for nonprofits.
🤝
Airauctioneer and Auction Frogs offer limited email support during business hours. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofit fundraising.
Zeffy offers complete fundraising beyond just auctions - donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and memberships all in one platform. Plus, you keep 100% of funds raised with zero platform fees, unlike auction platforms that charge per item or event fees.
Auction platforms charge $1.25+ per item or $395+ per event plus card processing fees. Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our mission of keeping fundraising free for nonprofits.
Yes! While auction platforms only handle bidding events, Zeffy supports year-round fundraising with donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores. You get a complete fundraising toolkit instead of just auction functionality.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and our help center at no extra cost. Auction platforms often limit support to business hours or charge extra for phone assistance, leaving you stuck when issues arise during events.
Auction platforms lock you into one fundraising method and charge per item or event. Zeffy gives you auctions plus donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and memberships - all with zero platform fees so you can diversify revenue year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
