ActBlue and WeFund4U help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS We Fund4U
ActBlue and WeFund4U take 3-4% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 fundraiser actually raises $1,000 for your mission.
ActBlue and WeFund4U focus only on donations, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy includes raffles, events, memberships, and donor management.
ActBlue and WeFund4U limit support to business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per donation and only handles political donations. Zeffy is 100% free for all nonprofits with donations, events, auctions, and more. Keep every dollar raised while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
WeFund4U limits support to business hours only, leaving you stuck when issues arise evenings or weekends. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, plus we're built specifically for nonprofits, not general crowdfunding.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per donation, which adds up fast. Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, no monthly costs. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but every dollar of your donation goes directly to your cause.
WeFund4U charges 2.9% + $0.30 per transaction and only offers business hours support. Zeffy is completely free with unlimited support whenever you need help. Plus, we're built specifically for nonprofits, not just general crowdfunding campaigns.
Unlike ActBlue or WeFund4U that focus only on donations, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit - donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. All 100% free, so you can run every fundraising activity without paying transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
